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Giriş Tarihi: 05.11.2026 17:38

Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşti!

Bir dönem Avrupa kupalarında da Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, maçlara çıkmama kararı sebebiyle 1. Amatör Lig'e düştü.

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Denizlispor’un küme düşmesi kesinleşti!
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Süper Lig'de geçmişte önemli başarılara imza atan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden köklü kulüp Denizlispor, üst üste maçlara çıkmama kararı nedeniyle futbol müsabaka talimatları gereğince 1. Amatör Lig'e düşürüldü.

Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor karşılaşmasına çıkmayan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta oynanması planlanan Serinhisarspor müsabakasına da katılmayacağını bildirdi. Üst üste iki maça çıkmama kuralı gereğince tescil edilen karar doğrultusunda Horozlar, önümüzdeki sezon amatör ligde mücadele edecek.

Atatürk Stadı'nda bir dönem coşkulu taraftarıyla Süper Lig'e damga vuran kulübün bu duruma gelmesi, futbol camiasında ve taraftarlarda derin üzüntüye neden oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #DENİZLİSPOR
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Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşti!
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