Devler Ligi’nde 2 Türk hoca ilk kez karşı karşıya gelecek: Bundan güzel ne olabilir

A Milli Takım'ın yanı sıra 2012 yılında Atletico Madrid'de birlikte forma giyen ve İspanya basını tarafından 'Türk kardeşler' olarak anılan Emre Belözoğlu ile Arda Turan, 25 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde birbirine rakip olacak. Ayrıca bu karşılaşma tarihe geçecek. Devler Ligi'nde ilk kez iki Türk teknik adam rakip olarak sahaya çıkacak. Shakhtar'ın, Sporting'e 1-0 yenildiği maçtan sonra Turan'a, F.Bahçe maçı ve Belözoğlu soruldu. 39 yaşındaki hocanın cevabı, "Emre Belözoğlu, hayatımda çok önemli bir yeri olan, abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum.

Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Onlara karşı kötü söz söyledim, birbirimizle dalga geçtik ve rekabet ettik. Ama aslında onlardan nefret etmiyorum. Çünkü onlar benim rekabetlerimin en önemli sebebiydi, en büyük heyecanlarımı onlara karşı yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde de Emre abiye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de... Bundan daha güzel ne olabilir? İnsanlara, gençlere, çocuklara keyifli bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Onun için de ailesi için de her zaman en iyisini diliyorum, çocukları benim yeğenlerim gibi. Muhteşem, keyifli bir maç olacak. Gurur duyacağımız bir an olacak. Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anılardan biri olarak kenara koyacağım" oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör