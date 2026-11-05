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Giriş Tarihi: 05.11.2026

Efsanelerin izinde

G.Saray’ın Rus prensi, 4 maçtaki 4 golüyle Cimbom’un unutulmaz 10 numaraları Sneijder ve Hagi’nin Şampiyonlar Ligi’nde sarı-kırmızılı formayla attığı gol sayısını şimdiden yakaladı

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UĞUR ÇEM UĞUR ÇEM
Efsanelerin izinde
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Şampiyonlar Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen Stuttgart'ın 15 dakikada işini bitiren Galatasaray, ilk 24 hedefinde yolu yarıladı. Aslan, son 17 günde tüm kulvarlarda üst üste 5'inci galibiyetini alırken Aleksey Batrakov da yıldızını parlattı. Tek başına dize getirdiği Stuttgart'a karşı üç rekor birden kıran Rus futbolcu, maçın oyuncusu seçildi. Taraftarın adına şarkılar beslediği Batrakov, G.Saray efsanelerinin izinden gidiyor. Sporting'i boş geçen, Barcelona (1), Lille (1) ve Stuttgart (2) olmak üzere toplam 4 maçta ağları 4 kez sarsan Batrakov, G.Saray'a transfer tanıtımındaki matruşkada yer alan Cimbom'un unutulmaz 10 numaraları Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi'nin Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı formayla attığı gole 21 yaşında ulaştı. 4.5 sezon oynayan Sneijder 23 karşılaşmada, Rumen efsane Hagi ise 5 senede çıktığı 25 müsabakada bu sayıya erişmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ŞAMPİYONLAR LİGİ #ALEKSEY BATRAKOV #GALATASARAY #HAGİ
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