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Giriş Tarihi: 05.11.2026 21:36

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan Erzincanspor'a destek mesajı!

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincanspor'un mevcut durumunu değerlendirdi. Vali Aydoğdu, Erzincanlıları şehrin takımına destek olmaya davet etti.

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İHA İHA
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan Erzincanspor’a destek mesajı!
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincanspor'un mevcut durumu ve gelecek hedeflerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Erzincanspor'un mevcut durumu, hedefleri ve geleceğe yönelik çalışmaları ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Erzincanspor'un genel durumunun iyi olduğunu belirten Vali Aydoğdu, kentin tüm kesimlerinin takıma sahip çıkmasının ve destek vermesinin önemini vurguladı.

Takımın en büyük gücünün taraftarı olduğunu ifade eden Aydoğdu, Erzincanlıları tribünleri doldurarak şehrin takımına destek olmaya davet etti.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ERZİNCAN
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan Erzincanspor'a destek mesajı!
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