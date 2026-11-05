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Giriş Tarihi: 05.11.2026 17:11

Erzurumspor FK'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürdürüldü!

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Erzurumspor FK'da çalışmalar, gerçekleştirilen antrenmanla sürdürüldü.

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Erzurumspor FK’da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürdürüldü!
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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 8 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınarak başladı.

Futbolcular, daha sonra pas, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.

Antrenman sonrası kulüp başkanı Ahmet Dal'ın katılımıyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın doğum günü kutlandı.

Mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ERZURUMSPOR FK #ÇAYKUR RİZESPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #SERKAN ÖZBALTA #AHMET DAL
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Erzurumspor FK'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürdürüldü!
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