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Giriş Tarihi: 05.11.2026 18:58

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı mesaisi başladı!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde hazırlıklara start verildi.

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Gençlerbirliği’nde Beşiktaş maçı mesaisi başladı!
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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, pas organizasyonlarının ardından minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyuna geçti.

Antrenman, taktiğe yönelik maç ve mobilizasyon çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #BEŞİKTAŞ #TRENDYOL SÜPER LİG
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Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı mesaisi başladı!
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