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Giriş Tarihi: 05.11.2026 18:56

İsmail Yüksek, memleketi İznik'e gitti!

Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 yendiği maçın oyuncusu seçilen İsmail Yüksek, memleketi İznik'e gitti.

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İHA İHA
İsmail Yüksek, memleketi İznik’e gitti!
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek her fırsatta memleketi İznik ilçesini ziyaret ediyor.

Dün akşam Fenerbahçe'nin Liverpool mücadelesinde yıldız oyuncu seçilen İsmail Yüksek, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçilen Yunus Emre Ayar ve yönetimime hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ayar, Fenerbahçe'nin zaferinden ve Yüksek'i maçın yıldızı seçilmesinden dolayı tebrik ederken, "Bursalıların ve İzniklilerin göğsünü kabarttın. Türkiye'nin gururu oldun" ifadelerini paylaştı. Yüksek de Yunus Emre Ayar'a yeni görev döneminde başarılar diledi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL YÜKSEK #İZNİK #FENERBAHÇE #LİVERPOOL
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İsmail Yüksek, memleketi İznik'e gitti!
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