Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İsterlerse kalırım
Giriş Tarihi: 05.11.2026

İsterlerse kalırım

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İsterlerse kalırım
  • ABONE OL
F.Bahçe'de teknik sorumlu olarak ikinci maçına çıkan Dirk Kuyt, galibiyeti "Mucizeyi başardık" şeklinde yorumladı. Emre Belözoğlu ile uzun süre beraber oynadıklarını hatırlatan Hollandalı antrenör, "İyi bir arkadaşlığımız var. Teknik direktörlüğü benim yapmamı istediler bu maçta. Emre ile sabah görüştük, birbirimize sarıldık. Onu tebrik ettim. Bana şans dileklerini iletti. Takımın iyi performans göstereceğini söyledim" dedi. Kulüp bünyesinde kalıp kalmayacağıyla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: "Neler olacağını göreceğiz. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. İstediği sürece Emre de isterse kalmaya devam edeceğim. Kulüp için en önemli şey neyse onu yapmamız gerekiyor. Burada olmak tabii ki istiyorum, bu kulübü çok seviyorum. Fenerbahçe bundan sonrasında yukarıya doğru ilerleyecek."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DİRK KUYT #EMRE BELÖZOĞLU #FENERBAHÇE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İsterlerse kalırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA