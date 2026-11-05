Jorge Jesus’tan Cristiano Ronaldo açıklaması!

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, milli takıma veda eden Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Jesus yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Milli takıma veda etmek Ronaldo'nun kararı. İlk kadro açıklamasından önce bu konuyu konuşma fırsatımız olmuştu. Ondan devam etmesini, benimle kalmasını istedim çünkü yanımda olmasına ihtiyacım vardı ancak kararını kabul etmek zorundayım. O dünya çapında bir referans, Portekiz için bir referans, milli takım için bir referans. Yıllar boyunca milli takma çok şey katan bir oyuncu. Portekizli gençler için bir sembol.

"REFERANS OLMAYA DEVAM EDECEK"

Hayranlarının çoğu gençlerden oluşuyor. Al Nassr'da onunla çalıştığım bir yıl boyunca bu deneyimi paylaşma fırsatım oldu. Dolayısıyla o, her zaman milli takımımız, halkımız ve tarihimiz için bir referans olmaya devam edecek. Hatta, konferans salonumuzda... Her gün o salonda bulunan tüm gençlerin ve sadece gençlerin değil, meslektaşlarımızın da onun izini görebilmesi için konferans salonuna onun büyük bir resmini asmasını istedim. Ronaldo, Portekizlilerin ve milli takımın kalbinde her zaman yer alacak ve bu durum değişmeyecek çünkü o her zaman Portekiz futbolunun bir simgesi olacak."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör