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Giriş Tarihi: 05.11.2026 23:23

Julian Schuster: Trabzonspor kalite olarak çok iyi bir takım!

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, UEFA Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor maçından sonra konuştu.

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Julian Schuster: Trabzonspor kalite olarak çok iyi bir takım!
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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın önemli bir mücadeleye sahne olduğunu belirten Schuster, "Bugün çok önemli bir maç oynadık. Defansif anlamda agresif bir oyun ortaya koyduk. Bazı fırsatları değerlendiremedik. Böyle bir stadyumda önemli bir karşılaşmaya çıktık ve çok değerli 3 puan aldık" dedi.

Trabzonspor'un oyun kalitesine dikkat çeken Schuster, "Trabzonspor kalite olarak çok iyi ve enerjisi yüksek bir takım. Top kazanma konusunda oldukça iyiler" ifadelerini kullandı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #FREİBURG #UEFA KONFERANS LİGİ
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Julian Schuster: Trabzonspor kalite olarak çok iyi bir takım!
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