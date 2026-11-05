Junior Olaitan: “Kötü bir mağlubiyet oldu”

Beşiktaş'ta Junior Olaitan, Celtic'e 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Junior Olaitan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kaybettik. İyi de başlamıştık Avrupa Ligi'ne. Golden sonra ağır oynamaya başladık, ritmimizi kaybettik. Rakibimiz de bunu avantaja çevirdi ve fırsatları değerlendirdi. Bu maça kadar iyi gidiyorduk, çalışmaya devam etmeliyiz. Gerekli her şeyi yapıp daha iyi olmaya çalışacağız. Kötü bir mağlubiyet oldu. Pas hataları yapıp topu rakibimize verene kadar maçı domine eden bizdik. Üzgünüz, maçı kaybettik."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör