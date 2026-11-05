Kupada dev heyecan

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi dün yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda TFF yöneticilileri ve kulüp yetkilileri hazır bulundu. Tüm Türkiye'yi kucaklayan kupadaki bu turda 18 yeni takımın yanı sıra rakiplerine üstünlük sağlayan 36 ekip olmak üzere toplamda 54 kulüp yer aldı. Müsabakalar, 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde oynanacak. Eleme sistemine göre yapılacak müsabakalarda tur atlayanlar, 5. tura yükselecek. Süper Lig'den 11 takımın mücadele edeceği kupadaki dev karşılaşmalar, A Spor'dan şifresiz ekranlara gelecek.

4. TUR EŞLEŞMELERİ

- Orduspor 1967 - F.Karagümrük

- Gemlik Sümerbey- Çaykur Rize

- Karacabey Belediye - Çorum FK

- Keçiörengücü – Mardin 1969

- Antalyaspor – Bursa Yıldırım

- Şanlıurfaspor – Ümraniyespor

- Eskişehir Anadolu – Samsunspor

- K.Maraş İstiklal - Erzurumspor

- Bodrum FK – Eskişehirspor

- Isparta 32 – Alanyaspor

- Ankaragücü – Gençlerbirliği

- Manisa FK – Sebat Spor

- 1461 Trabzon FK – Sarıyer

- Silivrispor – Bursaspor

- Kocaelispor – Serik Spor

- Adana 01 - Esenler Erok

- Balıkesirspor – İstanbulspor

- Sivasspor – Muğlaspor

- Bandırmaspor – Ankaraspor

- Göztepe –Erciyes 38

- Batman – Malatya Yeşilyurt

- Erzincan – Pendikspor

- Gaziantep– Aliağa

- Eyüspor – Muş

- Amed – Karşıyaka

- Bitlis – Kasımpaşa

- Karabük İY- Konyaspor



ERTELEME MAÇINDA EYÜP TURLADI

KUPANIN 3. turunda yoğun yağış nedeniyle 2. yarısı ertelenen maçta Eyüpspor, dün Fethiye'yi 4-2 yenerek üst tura çıktı.



'TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR'

AÇILIŞ konuşmasını yapan TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Türkiye Kupası'nın kulüplere Avrupa Ligi'ne katılma ve Turkcell Süper Kupa'da mücadele etme fırsatı sunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Kupanın yıllardır isim sponsorluğunu yapan Ziraat Bankası ile karşılaşmaları yayınlayarak milyonları bu heyecana ortak eden Turkuvaz Medya Grubu'na şükranlarımı sunuyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör