Mustapha Yatabare: Herkesten maksimum verim almaya çalışıyoruz!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sivasspor'u mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Boluspor, 14. haftada sahasında oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde çalışmalarına Karaçayır'daki kulüp tesislerinde devam etti.

Teknik Sorumlu Mustapha Yatabare yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, iki grup halinde geniş alanda top kapma ve şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.



Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Mustapha Yatabare, takımın gelişiminden memnun olduğunu dile getirerek, "Geldiğimiz günden beri takıma iyi şeyler vermeye çalışıyoruz. Genelde iyi gidiyoruz. Sadece birkaç maçta şanssızlık oldu ama takım şu an iyi bir çıkış yakaladı. Onu devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Bodrum FK karşılaşmasının önemine değinen Yatabare, rakibin güçlü bir takım olduğunu ancak kendi oyunlarına odaklandıklarını belirterek, "Bu maç bütün maçlar gibi önemli bir maç. Rakip bütün takımlar gibi iyi bir takım ama biz kendi oyunumuza, kendi takımımıza bakıyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve inşallah bu maçı alacağız. Biz geldiğimiz günden bu yana bireysel olarak, takım olarak çok çalışıyoruz. Herkesten maksimum verim almaya çalışıyoruz. Şu an iyi gittiğimizi, ileride daha iyi olacağımızı söylüyoruz. Hedef puan almak, maksimum puan almak" diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör