Orkun’a süre vereceğim!

Beşiktaş
Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano
, Celtic maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, bir süredir sakat olan Orkun Kökçü
'yü mücadeleye yedek başlatacağını ve son bölümde süre vereceğini söyledi. Avrupa'da iyi gittiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Avrupa'da farklı bir konsantrasyonumuz, dikkat seviyemiz, motivasyonumuz var. Puanlar almak ve gruptan çıkmak istiyoruz.
Zor bir karşılaşma yapacağız. Mükemmel bir stadyum, taraftarları etkili olan bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için önemli bir test olacağını düşünüyorum. İyi bir iş çıkartmamız, herkesin hazır olması gerekiyor çünkü işimiz zor" diye konuştu.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör