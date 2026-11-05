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Giriş Tarihi: 05.11.2026 23:51

Paul Onuachu: Herkes Muhamed Salah gibi bir yıldızla çalışmak ister!

Trabzonspor'un tecrübeli santrforu Paul Onuachu, Freiburg maçının ardından konuştu.

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Paul Onuachu: Herkes Muhamed Salah gibi bir yıldızla çalışmak ister!
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Trabzonspor'un golcü oyuncusu Onuachu, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Onuachu, mağlubiyete rağmen iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Kaybetmemize rağmen iyi bir maç çıkardık. Karşımızda iyi bir rakip vardı. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Ben de gol atmak istiyorum. Ancak burada takımın kazanması önemli. Takım kazandığı sürece bir sorun yok. Fırsat geldiğinde ben de gol atarak takıma katkı vermek isterim" dedi.

Karşılaşmada yaşadığı pozisyonla ilgili de konuşan Onuachu, "Hakem kararı önemli olabilir. Arkamdan ittirildim ancak burada nihai kararı verecek olan hakem" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Muhammed Salah hakkında da değerlendirmelerde bulunan Onuachu, "Herkes Muhamed Salah gibi bir yıldızla çalışmak ister. Bize tecrübesiyle büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #FREİBURG #PAUL ONUACHU #UEFA KONFERANS LİGİ #MUHAMMED SALAH
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Paul Onuachu: Herkes Muhamed Salah gibi bir yıldızla çalışmak ister!
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