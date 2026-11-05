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Giriş Tarihi: 05.11.2026 17:13

Samsunspor'da Konyaspor mesaisi 2 eksikle devam etti!

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Samsunspor'da günün antrenmanına Fatih Kaya ile Celil Yüksel katılmadı.

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Samsunspor’da Konyaspor mesaisi 2 eksikle devam etti!
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

İdmana sakatlıkları süren Celil Yüksel ile Fatih Kaya katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SAMSUNSPOR #KONYASPOR #NENAD BJELİCA #TRENDYOL SÜPER LİG #CELİL YÜKSEL #FATİH KAYA
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Samsunspor'da Konyaspor mesaisi 2 eksikle devam etti!
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