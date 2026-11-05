Samsunspor’da Konyaspor mesaisi 2 eksikle devam etti!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
İdmana sakatlıkları süren Celil Yüksel ile Fatih Kaya katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.