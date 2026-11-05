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Giriş Tarihi: 05.11.2026 13:42

Samsunspor'dan Celil Yüksel açıklaması!

Samsunspor Kulübü, orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

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Samsunspor’dan Celil Yüksel açıklaması!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, tecrübeli oyuncu Celil Yüksel'in "kas-tendon bileşkesi düzeyinde 2. derece yaralanma" tespit edildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı takımın yazılı açıklamasında, orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlık yaşayarak oyundan çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Celil Yüksel'in detaylı muayene ve tetkiklerinin yapıldığı, sol uyluk arka kas grubunda kas-tendon bileşkesi düzeyinde 2. derece yaralanma tespit edildiği, tedavi sürecinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #İSTANBUL BAŞAKŞEHİR #CELİL YÜKSEL #SAMSUNSPOR
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Samsunspor'dan Celil Yüksel açıklaması!
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