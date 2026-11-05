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Giriş Tarihi: 05.11.2026 16:26

Sergen Yalçın'ın 54. yaş günü Riva'da kutlandı!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 54. yaş günü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kutlandı.

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Sergen Yalçın’ın 54. yaş günü Riva’da kutlandı!
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A Millî Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın doğum günü Riva'da kutlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutlayarak yeni yaşında sağlık ve mutluluk dileklerini iletti.

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Yalçın'ın kutlamasına TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ve TFF 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur da katıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Sergen Yalçın'ın 54. yaş günü Riva'da kutlandı!
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