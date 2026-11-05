SON DAKİKA! Celtic - Beşiktaş maçı | İlk 11’ler belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında deplasmanda İskoçya ekibi Celtic ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Celtic Park'ta oynanacak maç Alman hakem Sascha Stegemann tarafından yönetilecek.

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Kasımpaşa karşısında 2-0 önde olmasına rağmen son yarım saatte yediği gollerle 2-2 beraberlikle yetinen Beşiktaş, moral bulmak için Celtic karşısında galibiyet arıyor. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve averajla 8'inci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın rakibi Celtic ise henüz galibiyetle tanışamadığı Avrupa Ligi'nde, 3 maçta 3 mağlubiyetle puansız 4 takımdan biri konumunda.

İLK 11'LER

CELTIC: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest, Nygren, Tounekti, Hogh

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Olaitan, Salih Özcan, Trossard, Cerny, Poku, Oh

*Sakatlığını atlatan Orkun Kökçü maça yedek kulübesinde başladı.

MIRETTI DIŞINDA EKSİK YOK

Beşiktaş'ta sakat futbolcuların birer birer iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Milli takımda sakatlandıktan sonra ligde Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde de Cyrstal Palace maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü dün itibarıyla takım antrenmanlarına katılmaya başladı. Milli futbolcu kadroda yer aldı. Siyah-beyazlılarda 2 hafadır omzundan sakat olan ve tedavisi devam eden Fabio Miretti, İskoçya kafilesinde yer almadı. Cyrstal Palace maçında kırmızı kart gören Ümit Akdağ da Celtic deplasmanında forma olmayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör