Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda etti!
Giriş Tarihi: 05.11.2026 13:36 Son Güncelleme: 05.11.2026 13:44

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda etti!

Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesapları aracılığıyla yayımladığı videoyla Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’na veda etti!
  • ABONE OL

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda etti.

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emeklilik kararını resmen açıkladı. Yıldız futbolcu, "Portekiz her zaman kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Portekiz formasıyla 234 maça çıkan Ronaldo, 146 gol atarken 45 de asist kaydetti. 41 yaşındaki efsane isim, Portekiz Milli Takımı formasını ilk kez 2003 yılında giydi.

Yıldız futbolcu, Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştı ve iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İŞTE VEDA PAYLAŞIMI:

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#CRİSTİANO RONALDO #PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA