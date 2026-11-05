Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’na veda etti!

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na veda etti.

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emeklilik kararını resmen açıkladı. Yıldız futbolcu, "Portekiz her zaman kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Portekiz formasıyla 234 maça çıkan Ronaldo, 146 gol atarken 45 de asist kaydetti. 41 yaşındaki efsane isim, Portekiz Milli Takımı formasını ilk kez 2003 yılında giydi.

Yıldız futbolcu, Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştı ve iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör