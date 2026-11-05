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Giriş Tarihi: 05.11.2026 12:15

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar oynanacak maçlar ile yaşanacak.

Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 11. hafta programı ve maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

7 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

8 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #GALATASARAY #TRABZONSPOR #HALİL UMUT MELER
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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu!
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