Thomas Reis: En iyi performansımız bu değildi!

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, rakipleri karşısında en azından beraberliği hak edecek bir oyun ortaya koyduklarını düşündüğünü söyledi.

Reis, Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendisi için özel bir durum olduğunu belirterek "İlk kez mağlubiyet aldıktan sonra burada oturuyorum. Mağlubiyetle birlikte karşınızdayım. İlk 15-20 dakika açıkçası, doğrusunu söylemek gerekirse en iyi performansımızı gösteremedik, en iyi performansımız bu değildi. Çok basit top kayıpları yaptık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Kornerden de bir gol yedik açıkçası." dedi.

İkinci yarıda ise birbiri için mücadele eden, gol fırsatlarını kovalayan, her şeyini vermeye çalışan bir takım gördüğünü ifade eden Reis, şunları söyledi:

"Aslında burada en azından bir beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece gol bulamadık belki ama onun dışında birçok pozisyonumuzda golü bulabilecek, birçok fırsatımız da vardı. Freiburg açısından değerlendirecek olursak eğer, ikinci yarıda aslında gol fırsatları da çok yoktu. İlk yarı üzerinde de rakibimizin aslında çok fazla bir gol fırsatı olduğunu söyleyemeyiz. Ama günün sonunda maalesef kaybeden taraf biz olduk. Şu an odaklanmamız gereken şey, pazar günü oynayacağımız maç. O maçta elbette yine kazanmak istiyoruz."

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