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Giriş Tarihi: 05.11.2026 23:02

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ilk kez kaybetti!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Thomas Reis yönetiminde ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.

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Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ilk kez kaybetti!
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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk yenilgisini aldı.

Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde Freiburg maçıyla birlikte 8. karşılaşmasına çıkan bordo-mavililerin 7 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adamın görev yaptığı dönemde sırasıyla Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da da KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi.

Daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen ve Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini Freiburg karşısında sürdüremedi.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini aldı.

KuPS Kuopio ve Hearts maçlarından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Freiburg mağlubiyetiyle 6 puanda kaldı.

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk kez bir maçta gol atamadı.

Süper Lig'de 5 lig maçında 15 gol atan, Konferans Ligi'nde de 2 maçta 6 gol kaydeden bordo-mavililer, bu kez gol atma başarısı gösteremedi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde ilk kez kaybetti!
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