Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Lider Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Fenerbahçe de deplasmanda Çorum FK ile oynayacak.

Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta programı şu şekilde:



Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

7 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor

16.00 Samsunspor - Konyaspor

19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir

19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler



8 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK

16.00 Çorum FK - Fenerbahçe

18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör