Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor!
Giriş Tarihi: 05.11.2026 09:59

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı başlıyor!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Lider Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Fenerbahçe de deplasmanda Çorum FK ile oynayacak.

Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

7 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor
16.00 Samsunspor - Konyaspor
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

8 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
16.00 Çorum FK - Fenerbahçe
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BEŞİKTAŞ #GALATASARAY #FENERBAHÇE #AMED SPORTİF FAALİYETLER #GÖZTEPE #İSTANBUL BAŞAKŞEHİR #TRABZONSPOR #TRENDYOL SÜPER LİG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA