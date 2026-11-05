Trendyol Süper Lig’de 11. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Lider Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Fenerbahçe de deplasmanda Çorum FK ile oynayacak.
Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
7 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kocaelispor
16.00 Samsunspor - Konyaspor
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler
8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
16.00 Çorum FK - Fenerbahçe
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği