Vincenzo Italiano: “3 puan çöpe gitti!”

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Celtic'e 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Vincenzo Italiano yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten çok ekşi bir gece oldu, gerçekten çok üzgünüm, hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Çok önemli puanları çöpe attığımızı düşünüyorum. Eskisi gibi daha dikkatli olmalıyız. Fazla pozisyon veriyoruz, hata yapıyoruz.

"ÇOK EKŞİ BİR GECE OLDU"

Gerçekten iyi oynadık, sadece daha dikkatli olmalıydık çünkü gerçekten 3 puanı çöpe attık. Gerçekten çok ekşi bir gece oldu, 3 puanı çöpe attık! Parmak göstermek istemiyorum, kimseyi suçlamak istemiyorum. İlk başta daha serttik, daha dikkatliydik ve tehlikeleri çok önceden sezdik. Tabii ki pozisyon vereceksiniz ama bu kadar kolay hediye edilmez!

Oyuncular iyi performans gösterdi ama 3 gol yedik ve 3 golle puanları çöpe attık. Bundan dolayı çok sinirliyim."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör