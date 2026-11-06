53 kırmızıyla dünya rekoru

Brezilya
'da Uberlandia ile Mamore
arasında oynanan U20 yarı finalinde çıkan toplu kavga sonucu ortalık kırmızıya boyanınca dünya rekoru geldi! Sabia Stadyumu'nda Mamore'nin 3-1'lik
galibiyetiyle sona eren mücadelede ortalık bir anda karıştı. Çıkan kavgada 43 futbolcu, 8 teknik ekip üyesi ve 2 kulüp yöneticisi olmak üzere toplam 53 kişi ihraç edildi.
Uberlandia'nın kaleci antrenörü Paulo dos Santos'un sahaya girerek rakip futbolcuyu itmesiyle fitilin ateşlendiği belirtildi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu arbedeye futbolcuların yanı sıra saha görevlilerinin de karıştığı ifade edildi. Daha önce rekor 2011'de Arjantin 5. Ligi'nde gösterilen 36 kırmızı karttı.