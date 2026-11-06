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Giriş Tarihi: 06.11.2026 17:18

Alanyaspor'da Trabzonspor hazırlıkları devam etti!

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Alanyaspor'da hazırlıklar hız kesmeden devam etti.

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AA AA
Alanyaspor’da Trabzonspor hazırlıkları devam etti!
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Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların top kapma çalışmasının ardından idman taktik çalışmalarla tamamlandı.

Antrenman öncesinde futbolcu Fatih Aksoy'un doğum günü kutlaması yapıldı.

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ALANYASPOR #JOAO PEREİRA #TRENDYOL SÜPER LİG #TRABZONSPOR
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Alanyaspor'da Trabzonspor hazırlıkları devam etti!
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