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Giriş Tarihi: 06.11.2026 20:05

Atatürk anısına saygı duruşunda bulunulacak!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle 6-11 Kasım tarihlerinde profesyonel liglerdeki maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

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Atatürk anısına saygı duruşunda bulunulacak!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle 6-11 Kasım tarihlerinde, profesyonel liglerdeki maçlar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü nedeniyle 6 Kasım - 11 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK #TFF
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Atatürk anısına saygı duruşunda bulunulacak!
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