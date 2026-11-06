Canlı yayında milli takım heyecanı!

A Milli Takım
Teknik Direktörü Sergen Yalçın
'ın 54'üncü yaş günü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
'nun da katılımıyla TFF
'nin Riva Tesisleri'nde kutlandı. Deneyimli çalıştırıcıyı tebrik eden Hacıosmanoğlu, yeni yaşında sağlık ve mutluluk diledi.
Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Yalçın'ın doğum gününe TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ve TFF 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur da katıldı. Bu arada A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu Sergen Yalçın tarafından bugün saat 14.00'te canlı yayında açıklanacak.