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Giriş Tarihi: 06.11.2026

Canlı yayında milli takım heyecanı!

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Canlı yayında milli takım heyecanı!
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 54'üncü yaş günü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla TFF'nin Riva Tesisleri'nde kutlandı. Deneyimli çalıştırıcıyı tebrik eden Hacıosmanoğlu, yeni yaşında sağlık ve mutluluk diledi. Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Yalçın'ın doğum gününe TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ve TFF 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur da katıldı. Bu arada A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu Sergen Yalçın tarafından bugün saat 14.00'te canlı yayında açıklanacak.

#SERGEN YALÇIN #A MİLLİ TAKIM #TFF #İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU
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Canlı yayında milli takım heyecanı!
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