Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çok basit top kayıpları yaptık
Giriş Tarihi: 06.11.2026

Çok basit top kayıpları yaptık

Trabzonspor’un Alman hocası Reis, “Günün sonunda maalesef kaybeden biz olduk” dedi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Çok basit top kayıpları yaptık
  • ABONE OL
Thomas Reis, Trabzonspor'un başında aldığı ilk yenilgi sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "İlk 15-20 dakikada ortaya koyduğumuz futboldan memnun değilim. Çok basit top kayıpları yaptık. Çok basit bir gol yedik. Gol kornerden geldi. İkili mücadeleleri kazanamadık. Paul Onuachu gibi uzun bir oyuncumuz var, onu topla buluşturmamız gerekiyordu ama bunu başaramadık. İkinci yarıdaki mücadeleden mutluyum ancak günün sonunda maalesef kaybeden taraf biz olduk. Şimdi yapmamız gereken şey devam etmek ve önümüzdeki maçlara bakmak."
#THOMAS REİS #PAUL ONUACHU #TRABZONSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çok basit top kayıpları yaptık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA