Thomas Reis
, Trabzonspor
'un başında aldığı ilk yenilgi sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "İlk 15-20 dakikada ortaya koyduğumuz futboldan memnun değilim.
Çok basit top kayıpları yaptık. Çok basit bir gol yedik. Gol kornerden geldi. İkili mücadeleleri kazanamadık. Paul Onuachu gibi uzun bir oyuncumuz var, onu topla buluşturmamız gerekiyordu ama bunu başaramadık.
İkinci yarıdaki mücadeleden mutluyum ancak günün sonunda maalesef kaybeden taraf biz olduk. Şimdi yapmamız gereken şey devam etmek ve önümüzdeki maçlara bakmak."