Çulcu: Hakemin yüreği yetmedi!

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor
, baskıyı artırdığı 56. dakikada gole çok yaklaştı. Onuachu, Kübler tarafından ceza sahasında yere indirildi. Bu pozisyonda bordo-mavililer, penaltı bekledi ancak istediği sonucu alamadı. Bu kararı SABAH SPOR'UN eski hakem ve MHK Başkanı olan yazarı MUSTAFA ÇULCU
şöyle yorumladı: "Kübler, Onuachu'yu iki eliyle belinden itiyor. Pozisyona herkesten daha yakın olan Estonyalı hakem Kristo Tohver, yüreği yetmediği ve korkak olduğu için penaltıyı veremedi. Uyanık ya aklı sıra VAR'a yaslandı. Fizik yapısına baktığımız zaman 2.01 metrelik Onuachu'yu basit bir dokunuş değil, güçlü bir vuruş düşürürdü ve düşürdü de. Daha önce Goto-Mendy pozisyonunda ayak seviyesindeki topa Goto kafayı soktu. Tehlikeli hareketi yapan Goto'ydu ama hakem Mendy'nin aleyhine endirekt verdi. Bu iki pozisyon hakemin futbolun temel eylemlerini bilmediğini gösterdi.