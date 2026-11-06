Diş çektirme çilesine döndü

Fenerbahçe
'nin, Kadıköy'de Liverpool
'u devirmesi Avrupa ve dünyada gündem oldu. İşte başlıklar... The Times:
"Türk kulüplerine yapılan ziyaretler diş çektirme çilesine dönüştü." Daily Mirror:
"İstanbul
fiyaskosu", The Athletic:
"Liverpool, Kuyt'a teslim oldu." BBC Sport:
"İstanbul'da bir mucize daha, ama bu kez Liverpool'u üzdü." RTL:
"Liverpool, Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi
'nde mağlubiyete çakıldı." O Jogo:
"Fenerbahçe, Liverpool karşısında geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti." Mundo Deportivo:
"İstanbul, Liverpool için bu kez kâbusa dönüştü." Daily Star:
"Andoni İraola'nın oynadığı kumar geri tepti." Marca:
"Kaderin cilvesi! Kuyt, Liverpool'un galibiyet serisini sona erdirdi."