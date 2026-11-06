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Giriş Tarihi: 06.11.2026

Diş çektirme çilesine döndü

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Diş çektirme çilesine döndü
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Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de Liverpool'u devirmesi Avrupa ve dünyada gündem oldu. İşte başlıklar... The Times: "Türk kulüplerine yapılan ziyaretler diş çektirme çilesine dönüştü." Daily Mirror: "İstanbul fiyaskosu", The Athletic: "Liverpool, Kuyt'a teslim oldu." BBC Sport: "İstanbul'da bir mucize daha, ama bu kez Liverpool'u üzdü." RTL: "Liverpool, Fenerbahçe karşısında Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyete çakıldı." O Jogo: "Fenerbahçe, Liverpool karşısında geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti." Mundo Deportivo: "İstanbul, Liverpool için bu kez kâbusa dönüştü." Daily Star: "Andoni İraola'nın oynadığı kumar geri tepti." Marca: "Kaderin cilvesi! Kuyt, Liverpool'un galibiyet serisini sona erdirdi."

#FENERBAHÇE #ŞAMPİYONLAR LİGİ #LİVERPOOL #İSTANBUL
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Diş çektirme çilesine döndü
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