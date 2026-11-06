Dokunuşu yetti!

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Emre Belözoğlu, gelir gelmez hırsını oyuncularına aktarıp F.Bahçe’yi ayağa kaldırdı. Göreve Liverpool maçı sabahı başlayan 46 yaşındaki teknik adam, sözleriyle takımı ateşledi. Zaferin perde arkasındaki Dirk Kuyt- Emre Belözoğlu iş birliği camiaya da ilaç gibi geldi

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Samet YÜKSEL Samet YÜKSEL
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Liverpool karşısında 3-2 kazanıp kötü günlerin üstüne çizik atan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun dokunuşu ve Dirk Kuyt'ın etkisi konuşuluyor. Göreve gelmesinin ardından takımla ilk önemli sınavına çıkan 46 yaşındaki hoca, Liverpool karşılaşması öncesinde Samandıra'da futbolcularıyla bir araya geldi. Maç önü yaptığı konuşmayla oyuncularını mücadeleye hazırlayan başarılı teknik adam, takıma moral aşıladı. Genç hocanın, "Türkiye sizden zafer bekliyor. Size yakışan da budur. Fenerbahçe tarfatarı çok üzgün ve kırgın. Liverpool'u yenerek her şeyi tersine çevirebilirsiniz" dediği öğrenildi. Değişikliğin getirdiği yeni motivasyon, karşılaşma öncesinde takımın havasına da yansıdı. Fenerbahçeli futbolcuların stada oldukça moralli gelmesi, Samandıra'daki atmosferin sahaya taşındığını gösterdi. Kuyt'ın da kenardaki etkisi yönetimi ve Belözoğlu'nu sevindirirken ikili arasındaki iş birliği şimdiden umut verdi.

BUGÜN 16.00'DA İMZA ATIYOR
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, dün takımla ilk antrenmanına çıktı. 46 yaşındaki çalıştırıcı için bugün imza töreni yapılacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'ndeki tören 16.00'da başlayacak.

#EMRE BELÖZOĞLU #FENERBAHÇE #DİRK KUYT #LİVERPOOL
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