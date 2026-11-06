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Giriş Tarihi: 06.11.2026 20:48

Fatih Karagümrük, Salvatore Bocchetti ile anlaştı!

1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevi için Salvatore Bocchetti ile anlaşma sağlandı.

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Fatih Karagümrük, Salvatore Bocchetti ile anlaştı!
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Fatih Karagümrük, İtalyan Teknik Direktör Salvatore Bocchetti'yi takımın başına getirdiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Salvatore Bocchetti'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Futbolculuk kariyerinde Milan, Genoa, Rubin Kazan ve Spartak Moskova gibi kulüplerde forma giyen 39 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde ise İtalya Serie A ekiplerinden Verona ve Monza'da görev yaptı.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FATİH KARAGÜMRÜK #1. LİG
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Fatih Karagümrük, Salvatore Bocchetti ile anlaştı!
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