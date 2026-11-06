Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA Başkanı Infantino'dan Cristiano Ronaldo'ya mesaj! 'Nesillere ilham verdi...'
Giriş Tarihi: 06.11.2026 10:49

FIFA Başkanı Infantino'dan Cristiano Ronaldo'ya mesaj! 'Nesillere ilham verdi...'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Portekiz Milli Takımı'na veda eden Cristiano Ronaldo için yayımladığı mesajda, "O, nesillere ilham verdi, milyonlarca taraftarı bir araya getirdi ve Portekiz'in umutlarını ve gururunu dünyanın en büyük sahnelerine taşıdı." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
FIFA Başkanı Infantino’dan Cristiano Ronaldo’ya mesaj! ’Nesillere ilham verdi...’
  • ABONE OL

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Portekiz Milli Takımı'na veda eden Cristiano Ronaldo için mesaj yayımladı.

Infantino, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'da yayımladığı mesajda, Ronaldo'nun olağanüstü bir yetenek olduğunu belirterek "Dünya genelindeki futbolseverlerin kalbine, Cristiano Ronaldo kadar dokunabilen çok az oyuncu olmuştur." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA ASLA AŞILAMAYACAK BAŞARILARA İMZA ATTI"

Portekizli yıldız futbolcunun FIFA Dünya Kupası tarihinde unutulmazlar arasında yer aldığını vurgulayan Infantino, "FIFA Dünya Kupası'nın altı farklı turnuvasında gol atan tarihteki ilk oyuncu ve erkekler uluslararası futbol tarihinin en golcü ismi olan Cristiano, belki de bir daha asla aşılamayacak başarılara imza attı. Ancak onun bıraktığı en büyük miras, rekorların, kupaların ve gollerin çok daha ötesinde. O, nesillere ilham verdi, milyonlarca taraftarı bir araya getirdi ve Portekiz'in umutlarını ve gururunu dünyanın en büyük sahnelerine taşıdı." şeklinde görüş belirtti.

"TEŞEKKÜRLER CRISTIANO"

Yıldız futbolcunun sonsuza dek futbol tarihinin bir parçası olarak kalacağını aktaran Infantino, "Tutkun, unutulmaz anların ve 'Selecao' formasını gururla taşıyarak güzel oyunumuza yaptığın muazzam katkılar için teşekkürler Cristiano." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI #FIFA DÜNYA KUPASI #GİANNİ INFANTİNO #CRİSTİANO RONALDO #FIFA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA Başkanı Infantino'dan Cristiano Ronaldo'ya mesaj! 'Nesillere ilham verdi...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA