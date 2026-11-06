FIFA Başkanı Infantino’dan Cristiano Ronaldo’ya mesaj! ’Nesillere ilham verdi...’

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Portekiz Milli Takımı'na veda eden Cristiano Ronaldo için mesaj yayımladı.

Infantino, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'da yayımladığı mesajda, Ronaldo'nun olağanüstü bir yetenek olduğunu belirterek "Dünya genelindeki futbolseverlerin kalbine, Cristiano Ronaldo kadar dokunabilen çok az oyuncu olmuştur." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA ASLA AŞILAMAYACAK BAŞARILARA İMZA ATTI"

Portekizli yıldız futbolcunun FIFA Dünya Kupası tarihinde unutulmazlar arasında yer aldığını vurgulayan Infantino, "FIFA Dünya Kupası'nın altı farklı turnuvasında gol atan tarihteki ilk oyuncu ve erkekler uluslararası futbol tarihinin en golcü ismi olan Cristiano, belki de bir daha asla aşılamayacak başarılara imza attı. Ancak onun bıraktığı en büyük miras, rekorların, kupaların ve gollerin çok daha ötesinde. O, nesillere ilham verdi, milyonlarca taraftarı bir araya getirdi ve Portekiz'in umutlarını ve gururunu dünyanın en büyük sahnelerine taşıdı." şeklinde görüş belirtti.

"TEŞEKKÜRLER CRISTIANO"

Yıldız futbolcunun sonsuza dek futbol tarihinin bir parçası olarak kalacağını aktaran Infantino, "Tutkun, unutulmaz anların ve 'Selecao' formasını gururla taşıyarak güzel oyunumuza yaptığın muazzam katkılar için teşekkürler Cristiano." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör