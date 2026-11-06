Fırtına dindi!

RAKAMLARDA FARK ATTI

Trabzonspor, Freiburg karşısında kaybetmesine rağmen üstün bir oyun sergiledi. Yüzde 63 ile oynayan bordomavililer, 1.67 gol beklentisi yakalarken rakip 0.99'da kaldı. Fırtına, 2 büyük şans buldu, Freiburg 1 kez tehlike yarattı. Karadeniz temsilcisi, 574'te 512 isabetli pas atarken Alman ekibi 335'te 270 pas istatistiği yakaladı. Fırtına, rakip ceza sahasına 69 defa girdi, Bundesliga temsilcisi ise 34'te kaldı. Ancak 3 puan Freiburg'un oldu.

3'TE 3'Ü KAÇIRDI

Savic ve Ozan Tufan'ın ilk 11'de olmaması nedeniyle Muhammed Salah, sahaya kaptan olarak çıktı. KuPS ve Hearts maçlarında birer kez fileleri havalandıran Mısırlı yıldız, dün Freiburg karşısında sessiz kalınca 3'te 3 şansını kaçırdı. Süper Lig'de son iki haftayı golsüz geçen Salah, 10 haftaya 8 gol sığdırırken 15 resmi maçta 10 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Trabzonspor, 27 yıl sonra bir Alman takımı ile karşılaştı. En son 1999-2000 sezonunda Intertoto Kupası yarı finalinde Hamburg'a 2-2 ve 4-1'lik skorlarla elenmişti. Bordo-mavililer, Alman takımlarıyla oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı.