Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK'da Orhan Ak'tan istifa cevabı!
Giriş Tarihi: 06.11.2026 22:59

Gaziantep FK'da Orhan Ak'tan istifa cevabı!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Kasımpaşa maçından sonra konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
Gaziantep FK’da Orhan Ak’tan istifa cevabı!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası açılış maçında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 20'ye yükseltti. Ligde üst üste 6. mağlubiyeti alan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, kötü gidişat için çok üzgün olduklarını söyledi.

Orhan Ak, "Maalesef çok kötü bir akşam geçirdik. Ciddi bir hayal kırıklığı yaşadık. Üçüncü dakikada harika bir vuruşla öne geçti Kasımpaşa. Daha sonra gelen penaltı ile hiç beklemediğimiz bir senaryo ile karşılaştık. Bugün camiamızı ve taraftarlarımızı çok üzdük. Bugün bir kırılma bekliyorduk ama olmadı maalesef. Hafta boyunca maça çok iyi hazırlandık ama başarılı olamadık. Durum değerlendirmesi yaparak karar vereceğiz. Önümüzde 5 maç ve 15 puan var. Ligin ilk yarısına kadar alabildiğimiz kadar puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Milli arada toparlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstifa beklentisi ile ilgili soruya da cevap veren Orhan Ak, "İstifa ile ilgili şu an gelişme yok. Her şey çok sıcak. Önümüze bakıyoruz. Bunun genel değerlendirmesi yaparız. En kolayı bırakıp gitmek. Bunun değerlendirmesini yapar ve sonrasında gerekli açıklamaları yaparız" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GAZİANTEP FK #ORHAN AK #KASIMPAŞA #TRENDYOL SÜPER LİG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK'da Orhan Ak'tan istifa cevabı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA