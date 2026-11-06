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Giriş Tarihi: 06.11.2026

Kartal maçı eliyle verdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'ten trajikomik bir yenilgi aldı. Olaitan, kaçırdığı penaltıyı tamamlayıp takımını öne geçirdi. Osmand oyuna girdikten 1 dakika sonra golünü attı. Celtic’e üstünlük getiren vuruşu yapan Duran, Orkun karşılık verse de ikinci kez ağları sarsarak sonucu ilan etti. İskoç ekibi, ilk puanlarını ve galibiyetini Beşiktaş karşısında kazandı

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Kartal maçı eliyle verdi
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ORKUN GOLLE DÖNDÜ AMA DEFANSI HESABA KATMADI!
Ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle 4 maçtır takımdan uzak olan Orkun Kökçü, dün yeşil sahalara dönüş yaptı. 76. dakikada Salih'in yerine oyuna giren yıldız futbolcu, hücuma hareketlilik getirdi ve şık bir gol attı. Ancak onun çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi. Celtic'in ikinci ve üçüncü gollerinde Beşiktaş defansının büyük hataları vardı.

OH ESKİ EVİNDE KAYIPLARI OYNADI
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Oh, eski takımı Celtic'e karşı 11'de sahaya çıktı. 2023-2024 sezonunda Güney Kore ekibi Suwon Bluewings'ten Celtic'e transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Oh, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun gol silahıydı ama hücumda etkisiz kaldı. 70. dakikada yerini Dusan Vlahovic'e bırakan 25 yaşındaki futbolcu, oyunda kaldığı süre içerisinde 1 kez şut denemesinde bulundu onda da çerçeveyi tutturamadı.

TARAFTAR, İSKOÇYA'DA YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaşlı futbolseverler, Celtic deplasmanında da takımının peşindeydi. Çevre ülkeler ve Türkiye'den gelen taraftarlar, siyah-beyazlılara karşılaşma boyunca destek verdi..

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Celtic, Türk takımlarına karşı 3. maçında ilk galibiyetini aldı. İskoç ekibi, daha önce Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 1-1 ve 2-2'lik skorlarla sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

#CELTİC #BEŞİKTAŞ
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Kartal maçı eliyle verdi
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