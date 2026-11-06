Lider Galatasaray, Süper Lig’de Amedspor’u ağırlayacak!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonda şampiyon olduğu Süper Lig'de bu sezon 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 25 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi.

İlk kez Süper Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ise şimdiye kadar sezonun flaş takımı oldu. Diyarbakır temsilcisi, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 23 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler, haftaya üçüncü Trabzonspor'un 1, dördüncü Beşiktaş'ın 4 puan önünde bulunuyor.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Galatasaray kazanarak liderliğini perçinleyip puan farkını açmak için mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmanda galip gelerek liderliğe yükselmeye çalışacak.

KULÜP REKORUNU TEKRARLAMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Süper Lig'de sahasındaki son 40 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, yarınki karşılaşmada yenilmezse kulüp rekorunu egale edecek.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 32 galibiyet ve 8 beraberlik alarak toplam 40 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Galatasaray, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Diyarbakır temsilcisi, tarihlerinde ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu sonunda Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselerek kulüp tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst futbol liginde yer alma hakkı kazandı. İki ekip, yarınki müsabakayla ilk kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaştığı 78. takım olacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI YOK

Galatasaray'da takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle yarınki maçta süre alamayacak.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2 maç ceza verdiği Abdülkerim, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla cezasını dolduracak.

ÜÇ OYUNCUSU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sezonun geride kalan bölümünde üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Bu futbolcular, yarın sarı kart görmeleri halinde 12. haftadaki Samsunspor karşılaşmasına çıkamayacak.

SON 4 LİG MAÇINI KAYIPSIZ GEÇTİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazandı.

Ligde son puan kaybını 6. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla sahasında Kasımpaşa'yı 3-1, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0, iç sahada Fenerbahçe'yi 2-1, dışarıda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, yarın taraftarının desteğiyle kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

DIAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli santrforu Mbaye Diagne, eski takımına karşı mücadele edecek.

2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, sarı-kırmızılı takımda 62 resmi maça çıkıp 26 kez gol sevinci yaşadı. Birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Diagne, RAMS Park'a rakip olarak çıkacak.

Diagne, 2022'de ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük ile Galatasaray'a karşı 2 maça çıkıp 1 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Ali Turap Bülbül de ilk kez sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör