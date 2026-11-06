Liverpool’un kıskacında!

Fenerbahçe
'nin İngiliz sol beki Archie Brown
, Şampiyonlar Ligi
'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Liverpool karşısında hem hücumda hem savunmada etkili olan 24 yaşındaki futbolcu,
1 gol ve 1 asistlik katkısının yanı sıra istatistikleriyle de gecenin yıldızlarından biri oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ve Roma filelerini de havalandıran Brown, Liverpool
karşısında da sahneye çıktı. İngiliz sol bek, 3 şutunda iki isabet bulurken 3 kilit pası ile de hücum aksiyonlarında da dikkat çekti. Ada basınına göre, Brown'u çok beğenen Liverpool yakından takip etme kararı aldı.