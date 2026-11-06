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Giriş Tarihi: 06.11.2026

Liverpool’un kıskacında!

Archie Brown, Lyon, Roma ve Liverpool’u avladı, milli takımına mesaj yolladı. 24 yaşındaki sol bek, İngiliz ekibinin de radarına takıldı

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Liverpool’un kıskacında!
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Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Liverpool karşısında hem hücumda hem savunmada etkili olan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkısının yanı sıra istatistikleriyle de gecenin yıldızlarından biri oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ve Roma filelerini de havalandıran Brown, Liverpool karşısında da sahneye çıktı. İngiliz sol bek, 3 şutunda iki isabet bulurken 3 kilit pası ile de hücum aksiyonlarında da dikkat çekti. Ada basınına göre, Brown'u çok beğenen Liverpool yakından takip etme kararı aldı.
#FENERBAHÇE #ŞAMPİYONLAR LİGİ #ARCHİE BROWN #LİVERPOOL
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Liverpool’un kıskacında!
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