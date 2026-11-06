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Giriş Tarihi: 06.11.2026

Milli şölen başlıyor heyecan yine Turkuvaz’da yaşanıyor

Uluslar Ligi’nde kasım ayı mesaisi için geri sayım başladı… 6 günde 21 maç Turkuvaz Medya’nın kanallarından ekrana gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Bizim Çocuklar, ATV’de sahne alacak

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Milli şölen başlıyor heyecan yine Turkuvaz’da yaşanıyor
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Futbolda lig heyecan 12-17 Kasım arasında yerini milli coşkuya bırakacak… Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya kanallarından futbolseverlerle buluşacak. A Milli Takım yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Diğer maçlar A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan ekrana gelecek.

12 Kasım 2026 Perşembe
20.00 Türkiye-Belçika / ATV
22.45 İtalya-Fransa / A SPOR
22.45 Çekya-İspanya / A HABER
22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

13 Kasım 2026 Cuma
22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR
22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER
22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

14 Kasım 2026 Cumartesi
20.00 Norveç-Galler / A SPOR
22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER
22.45 İsveç-Bosna / A SPOR
22.45 Romanya-Polonya / A Para

15 Kasım 2026 Pazar
22.45 Fransa-Türkiye / ATV
22.45 Belçika-İtalya / A SPOR
22.45 İspanya-İngiltere / A HABER
22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para

16 Kasım 2026 Pazartesi
22.45 Almanya-Hollanda / A HABER
22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR
22.45 İsviçre-İskoçya / A Para

17 Kasım 2026 Salı
22.45 Galler-Portekiz / A HABER
22.45 Polonya-İsveç / A Para
22.45 Danimarka-Norveç / A SPOR

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Milli şölen başlıyor heyecan yine Turkuvaz’da yaşanıyor
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