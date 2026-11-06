Milli şölen başlıyor heyecan yine Turkuvaz’da yaşanıyor

Futbolda lig heyecan 12-17 Kasım arasında yerini milli coşkuya bırakacak… Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya kanallarından futbolseverlerle buluşacak. A Milli Takım yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Diğer maçlar A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan ekrana gelecek.

12 Kasım 2026 Perşembe

20.00 Türkiye-Belçika / ATV

22.45 İtalya-Fransa / A SPOR

22.45 Çekya-İspanya / A HABER

22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

13 Kasım 2026 Cuma

22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR

22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER

22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

14 Kasım 2026 Cumartesi

20.00 Norveç-Galler / A SPOR

22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER

22.45 İsveç-Bosna / A SPOR

22.45 Romanya-Polonya / A Para

15 Kasım 2026 Pazar

22.45 Fransa-Türkiye / ATV

22.45 Belçika-İtalya / A SPOR

22.45 İspanya-İngiltere / A HABER

22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para

16 Kasım 2026 Pazartesi

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR

22.45 İsviçre-İskoçya / A Para

17 Kasım 2026 Salı

22.45 Galler-Portekiz / A HABER

22.45 Polonya-İsveç / A Para

22.45 Danimarka-Norveç / A SPOR