Muhammed Salah’ın Trabzonspor’da oynaması Mısırlıları memnun etti!

Shetteh, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Salah'ın çocuk yaşlarda merkezin futbol sahasında kariyerinin başladığını söyledi.

Salah'ın köyün çocuklarından biri olduğunu ve başarısının tüm dünyaya yayıldığını belirten Shetteh, "Muhammed Salah aracılığıyla tüm dünyaya ulaştık." dedi.

Liverpool gibi önemli takımların ardından Türkiye'de futbol hayatına devam eden Salah'a başarılar dileyen Shetteh, daha başarılı günlerin yıldız futbolcuyu beklediğini ifade ederek, "Muhammed Salah bizi gururlandırdı. Geçmişte burada futbolun içerisindeydim. Muhammed Salah'ın gelişim sürecini yakından takip eden insanlardan biriydim. Muhammed Salah'ın Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir yumuşak güç olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Salah'ın Avrupa'daki Müslümanlar için önemli bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Shetteh, şunları kaydetti:

"Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gitmesi sayesinde Trabzon'u daha yakından tanıdık. Elbette daha önce de Türkiye ligini takip ediyorduk. Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u, Galatasaray'ı ve diğer kulüpleri biliyorduk ancak Muhammed Salah'ın oraya gitmesiyle Türk futboluna olan ilgimiz çok daha fazla arttı. Artık Türkiye ligini izlemek, maçları takip etmek ve Muhammed Salah'ı seyretmek için çok daha büyük bir heyecan duyuyoruz. Çünkü biz her zaman Muhammed Salah'ın destekçisiyiz.