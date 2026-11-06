Özgür Öçal: Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz!

Trendyol Süper Lig 11. hafta açılış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Özgür Öçal, deplasmanda önemli bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Özgür Öçal, "İyi oynadığımız maç, iyi başladığımız maç. Özellikle ilk 25 dakika çok iyi başladığımız bir maç. Skoru da yakaladık. 2-0'ı bulduktan sonra biraz da olsa biraz geri çekimler oldu. Ama orada da takım savunmasını çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarı bittikten sonra ikinci yarıya girdiğimizde yine oyuncularımıza aynı şekilde oyunun devamı ettiğini söyledik. Çok zor bir deplasmandan çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Sezon başından beri 4-4,5 aylık giden bir serüvenimiz var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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