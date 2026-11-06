Ronaldo’dan Portekiz’e veda!

Futbol dünyasının ikonik yıldızı Cristiano Ronaldo
, şok bir kararla 23 yıllık Portekiz
Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı. Kamera karşısına geçen 41 yaşındaki futbolcu, "Hepimizin milli takımının 7 numaralı formasını geri verme günü geldi. Bu formayı hiçbir zaman sadece kendime ait hissetmedim. Ancak onu dört bir yandaki stadyumlara götürme ayrıcalığına sahip oldum. Onu devretme anı geldi. Bu kolay bir karar değildi. Çünkü bazı kararlar sadece akılla değil, kalple de alınır. Bu yolculuk sona eriyor. Hoşça kalın"
ifadelerini kullandı. Ronaldo, geride bıraktığımız milli arada teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı krizin ardından kampı terk etmiş, federasyon da ceza vermişti. Portekiz ile 234 maçta 146 gol atan süper yıldız, EURO 2016 ve 2 kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı. Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu, turnuvaların en golcüsü (25), Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinde en fazla forma giyen isim (57) olarak veda etti.