Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor, Konyaspor maçında kötü gidişe son vermek istiyor!
Giriş Tarihi: 06.11.2026 11:10

Samsunspor, Konyaspor maçında kötü gidişe son vermek istiyor!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 8 maçtır mağlup olan Samsunspor, ligin 11. haftasında yarın karşılaşacağı Konyaspor’u yenerek kötü gidişata son vermeyi ve milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
Samsunspor, Konyaspor maçında kötü gidişe son vermek istiyor!
  • ABONE OL

Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın 19 Mayıs Stadyumu'nda 8 puanlı Konyaspor'u ağırlayacak.

Ligde 4 puanı bulunan Samsunspor'da Konyaspor maçı öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Sakatlığını atlatan Emre Kılınç ile hastalığı geçen Yunus Emre Çift takımla birlikte çalışmalara başladı.

FATİH KAYA VE CELİL YÜKSEK YOK

Ancak Fatih Kaya ve Celil Yüksel ise sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezası Kasımpaşa maçıyla sona eren Afonso Sousa da Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

TARAFTARA AÇIK İDMAN

Öte yandan, alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Samsunspor'un bugün gerçekleştireceği akşam antrenmanı taraftarlara açık olacak. Çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak olan kırmızı-beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#EMRE KILINÇ #CELİL YÜKSEL #KASIMPAŞA #AFONSO SOUSA #NENAD BJELİCA #SÜPER LİG #KONYASPOR #SAMSUNSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor, Konyaspor maçında kötü gidişe son vermek istiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA