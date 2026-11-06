Samsunspor, Konyaspor maçında kötü gidişe son vermek istiyor!

Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın 19 Mayıs Stadyumu'nda 8 puanlı Konyaspor'u ağırlayacak.

Ligde 4 puanı bulunan Samsunspor'da Konyaspor maçı öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Sakatlığını atlatan Emre Kılınç ile hastalığı geçen Yunus Emre Çift takımla birlikte çalışmalara başladı.

FATİH KAYA VE CELİL YÜKSEK YOK

Ancak Fatih Kaya ve Celil Yüksel ise sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezası Kasımpaşa maçıyla sona eren Afonso Sousa da Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

TARAFTARA AÇIK İDMAN

Öte yandan, alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde Samsunspor'un bugün gerçekleştireceği akşam antrenmanı taraftarlara açık olacak. Çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak olan kırmızı-beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör