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Giriş Tarihi: 06.11.2026 18:13

Samsunspor taraftarının önünde çalıştı!

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'u konuk edecek Samsunspor, son antrenmanını taraftarının önünde gerçekleştirdi.

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Samsunspor taraftarının önünde çalıştı!
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

İdmanın ardından Samsunsporlu futbolcular ile taraftarla bir araya geldi.

Takım kaptanı Emre Kılınç, taraftara destek için teşekkür ederek, "Konyaspor maçının bizim için final niteliğinde olduğunu biliyoruz. Tek isteğimiz sizlerin bizi 90 dakika desteklemesidir. Söz veriyoruz, sahada terimizin son damlasına kadar savaşacağız." dedi.

Samsunspor ile Konyaspor arasındaki maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SAMSUNSPOR #KONYASPOR #NENAD BJELİCA #TRENDYOL SÜPER LİG #EMRE KILINÇ
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Samsunspor taraftarının önünde çalıştı!
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