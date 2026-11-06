SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu için imza töreni düzenleniyor!

Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenleniyor. Düzenlenen törende sarı-lacivertli yöneticiler Cihan Kamer ve Önder Fırat da yer alıyor.

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CİHAN KAMER: "EMRE BELÖZOĞLU'NA DESTEĞİMİZ TAM"

Basın toplatısında ilk sözü alan Cihan Kamer, "Bildiğiniz üzere teknik direktörümüz İsmail Kartal istifa etti. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Teknik direktör olarak Emre Belözoğlu ile şampiyonluk yoluna devam etmeye karar verdik. Kendisi benim çok uzun senelerdir tanıdığım, taktir ettiğim ve güvendiğim bir kardeşim. Tüm yönetim kurulumuz ve başkanımız bu konuda tam destek vermekte. Şampiyonluk yolumuzda Emre Belözoğlu ile şampiyon olacağımıza yürekten inanmaktayız." dedi.

ÖNDER FIRAT: "BAŞARILI OLACAĞINA İNANCIMIZ SONSUZ"

Kamer'den sonra konuşan Önder Fırat, "Emre hocamızın tekrar kendi camiasında olmasından duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bilgi, beceri ve liyakatiyle başarılı olacağına inancımız sonsuz. Kendisine yürekten başarılar diliyorum. Tüm yönetim olarak desteğimizi bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: "YUVAMA BİR KEZ DAHA DÖNÜYORUM"

Emre Belözoğlu, "Benim için çok yabancı olan bir heyecan değil burada olmak. Çocukluğumda, hayalini taşıdığım bir formaydı Fenerbahçe, 103 gollü sezonun efsanelerin ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana böyle bir çınarda forma giymeyi, sportif direktörlüğü, kısa bir süre de olsa teknik direktörlüğünü nasip etti. Yuvama bir kez daha dönüyorum. Beklentilerin farkındayım.

"KASIMPAŞA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Kasımpaşa Kulübü'ne kolaylık için teşekkür ederim. Bende yerleri her zaman farklı olacak."diye konuştu.

DIRK KUYT VE LIVERPOOL MAÇI SÖZLERİ

46 yaşındaki teknik adam, "Liverpool galibiyeti mükemmel oldu. Ben sadece tanışmaya gittim. Oyuncularımızla ve kulübümüzle alakalı fikirlerimiz paylaştım. Kuyt Hocamız ve onun ekibi üç gün boyunca takımımızı maça hazırladılar. Onların yapmış olduğu çalışma sonrası kazanılan maçta bir payım olduğunu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim. Her taraftar gibi benim de bir payım olmuştur, ötesi yoktur.

Dirk Kuyt ile ilgili kulüp bir değerlendirme yapacaktır. Ben de buna katılacağım ve bu konuda bir açıklama yapılacak. 12-13 kişilik bir ekibim olacak. Yine kulüp ekibimi açıklayacaktır. Oldukça yetkin bir teknik ekibim var. Büyük teknik direktörlerle çalışmış bir İspanyol yardımcı teknik direktör de ekibimde olacak. Samandıra'da güçlü bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. İnşallah mahcup olmayız." dedi.

"KADRODA KALİTE FAZLASIYLA VAR"

Emre Belözoğlu, "Ben şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım. Formanın hakkını sonuna kadar verdiğim bir sporculuk kariyerim oldu Fenerbahçe'de. Kaptanlık bir şerefti, yaşadığımız süreçler ayrı bir şerefti. Camiamızın, taraftarlarımızın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe için tutku ve kalite, net kriterlerdir, ikisinin birleşimi Fenerbahçe'dir. Tutkuyu saha içine yansıtacak oyuncularım olacak. Kalite fazlasıyla var kadroda. Camiamızın istediği oyunun ne olduğunu biliyorum, en yakın süreçte oynatmam gerektiğini de biliyorum. Hızlı hareket edeceğiz. Trend oyun hız ve kaliteyle oluyor. Kupalara giden yolun nasıl geçtiğini biliyorum. Uygulamakta inancım tam." açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör