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Giriş Tarihi: 06.11.2026 14:43

Thomas Reis: "Yeni bir seri başlatacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, alınan mağlubiyetin kendileri adına önlenebilir olduğunu belirterek, "Bu ilk yenilgimiz. Bundan güç alacağız, analizimizi yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız" dedi.

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Thomas Reis: Yeni bir seri başlatacağız
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UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili takımın başında ilk yenilgisini aldı.

Karşılaşma sonrası kendine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alman çalıştırıcı, maçın başında istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirterek, "Çok acı ve 90 dakikanın geneline bakıldığında gereksiz bir mağlubiyet. Bir kez daha maça iyi giremedik. İlk dakikalar yeterince iyi değildi ve bunun gelecekte kesinlikle daha iyi olması gerekiyor. Kendi hatamızla yaptığımız bir kornerden gol yedik" diye konuştu.

"YENİ SERİ BAŞLATACAĞIZ"

İkinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Reis, "İkinci yarıda oyunu tamamen lehimize çevirdik. Yüzde yüzlük bir gol şansımız vardı ancak maalesef değerlendiremedik. Sonuçta bu ilk yenilgimiz. Önlenebilirdi. Ama bundan güç alacağız, analizimizi yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#THOMAS REİS #UEFA KONFERANS LİGİ #BUNDESLİGA #FREİBURG #TRABZONSPOR
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Thomas Reis: "Yeni bir seri başlatacağız"
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