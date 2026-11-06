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Giriş Tarihi: 06.11.2026 18:15

Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları başladı!

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklara start verildi.

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Trabzonspor’da Alanyaspor hazırlıkları başladı!
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile 8 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında dün oynanan Freiburg maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #ALANYASPOR #THOMAS REİS #TRENDYOL SÜPER LİG
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Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları başladı!
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