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Giriş Tarihi: 06.11.2026 17:20

Trabzonspor'da Ernest Muçi'ye Uluslar Ligi daveti!

UEFA Uluslar Ligi'nde Finlandiya ve Belarus ile karşı karşıya gelecek olan Arnavutluk Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

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Trabzonspor’da Ernest Muçi’ye Uluslar Ligi daveti!
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Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde 12 Kasım'da Finlandiya ve 15 Kasım'da Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroda Trabzonspor'dan Ernest Muçi, Bodrum FK'den Arlind Ajeti, Sivasspor'dan Rey Manaj, Çorum FK'den Ylber Ramadani, Çaykur Rizespor'dan Qazim Laçi ve Kayserispor'dan Taulant Seferi de yer aldı.

Teknik direktör Rolando Maran, başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, oynayacakları iki mücadele için üzerlerinde olumlu bir baskı olduğunu ve bu baskının ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik eden türden olduğunu söyledi.

Maran'ın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Etrit Berisha, Alen Sherri, Mario Dajsinani

Savunma: Arlind Ajeti, Berat Gjimshiti, Ardian Ismajli, Klisman Cake, Samuele Sina, Elseid Hysaj, Ysni Ismaili, Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji

Orta saha: Ernest Muçi, Ylber Ramadani, Qazim Laçi, Taulant Seferi, Kristjan Asllani, Juljan Shehu, Luis Hasa, Feta Fetai, Klevi Qefalija, Arber Hoxha

Forvet: Rey Manaj, Myrto Uzuni, Mirlind Daku, Cristian Shpendi

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ERNEST MUÇİ #REY MANAJ
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Trabzonspor'da Ernest Muçi'ye Uluslar Ligi daveti!
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